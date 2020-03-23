رقابة على الصالونات ومراكز التجميل بأبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي) أكدت بلدية مدينة أبوظبي مواصلتها تنفيذ حملات التفتيش على صالونات الحلاقة ومراكز التجميل، للتأكد من اتباعها الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال القيام بتقديم خدماتها.

وخلال الحملات، تتم توعية العاملين في مراكز التجميل وصالونات الحلاقة بأهمية تعقيم كراسي الحلاقة واتباع آلية تعقيم مناطق التلامس بشكل منتظم، وتقوم فرق التفتيش والتوعية خلال الحملات بفحص سائل التعقيم، وضوء التعقيم والأدوات كافة التي تستخدم في التعقيم، والتأكد من التزام المراكز والصالونات بمعايير الصحة والسلامة العامة.

وتواصلت «الاتحاد» مع عدد من مراكز التجميل في أبوظبي ممن أكدوا أنهم لم يتلقوا حتى الآن أي تعليمات من الجهات المعنية بالإغلاق، ومستمرين في تقديم خدماتهم، متخذين إجراءات التعقيم المطلوبة لإتمام العمل في ظروف تراعي معايير الصحة العامة.

ومن خلال الزيارات الميدانية لمفتشي البلدية، يتم التأكيد والتوعية بأهمية تطبيق والتزام مراكز التجميل وصالونات الحلاقة بالشروط الصحية لإدارة الصحة العامة، وتوعية أصحاب المحال غير الملتزمين بالشروط الصحية، ومتابعتهم حتى تصحيح أوضاعهم، بما يتناسب مع القوانين المعمول بها في أبوظبي، وتوعية أصحاب المحال بضرورة المحافظة على النظافة العامة، والالتزام بالشروط الصحية.

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