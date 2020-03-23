«إسناد» توفير بيئة خالية من الجراثيم

دبي (الاتحاد) أطلقت «إسناد»خدماتها الجديدة لأعمال التطهير والتنظيف، باعتبارها حلولاً شاملة تتضمن استخدام مضادات جراثيم معتمدة من قبل بلدية دبي لضمان توفير بيئة آمنة وخالية من الجراثيم في مختلف المرافق في كافة أنحاء الإمارات. وقال جمال لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمداد» التي تندرج تحتها «إسناد»: إنّ إطلاق خدمة جديدة للتطهير والتنظيف تعدّ إضافة نوعية إلى تقنيات التطهير التي يتم استخدامها على مستوى المنطقة، وتسهم في توفير بيئة آمنة ونظيفة للجميع.

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