الامارات | القبض على أوروبي في دبي نشر مقطع فيديو لارتياده أحد الشواطئ رغم الحظر

شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على أوروبي في دبي نشر مقطع فيديو لارتياده أحد الشواطئ رغم الحظر والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت شرطة دبي القبض على شاب من الجنسية الاوروبية قام بنشر مقطع فيديو يظهر فيه خلال ارتياده لأحد شواطيء الإمارة غير مكترث بالتعليمات الصادرة من دورية الشرطة وكذلك الإرشادات التي تبثها باستمرار الجهات المختصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وتحذر القياده العامة لشرطة دبي أن كل من يقدم على خرق القوانين، سواء الاتحادية أو المحلية، أو انتهاك التعليمات الصادرة من الجهات الأمنية سيكون عرضة للمساءلة مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
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