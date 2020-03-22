الامارات | آسيوي يطعن آخر بسبب خلاف على بيع الخمور

شكرا لقرائتكم خبر عن آسيوي يطعن آخر بسبب خلاف على بيع الخمور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استمعت محكمة جنايات الشارقة، لأقوال الشهود في قضية القتل المتهم فيها آسيوي، بتهمة طعن آخر مرتين بالسكين، إثر شجار وقع بينهما بعد خلافهم حول السيطرة على موقع لبيع الخمور.

وقال الشاهد الأول الذي يعمل في إدارة التحريات بشرطة الشارقة، إنه حقق مع المتهم، واعترف بأنه شارك في مشاجرة وقعت بين مجموعتين تنازعتا على موقع لبيع الخمور في منطقة الصناعية 17، واعتدى على المجني عليه، مستخدماً سكيناً، ووجه له طعنتين، ولاذ بالفرار هو ومن معه من موقع الشجار، وبعد أيام ألقت أفراد التحريات القبض عليه.

وبين الشاهد الثاني الذي يعمل في إدارة التحريات بشرطة الشارقة، أنه شارك ضمن فريق في ضبط المتهم، وحقق معه، إذ اعترف له ببيع الخمور مع مجموعة من الأشخاص، مشيراً إلى أن المتهم وفق أقواله شارك في شجار مع مجموعة أخرى للسيطرة على مكان البيع، مبيناً أن الشجار وقع في منطقة رملية، حيث حضر المجني عليه برفقة 10 آخرين، وهربوا جميعاً دونه، بعد رؤية المتهم ورفاقه يحملون السكاكين، مبيناً أن المتهم اعترف بتوجيه طعنة في بطن المجني عليه أردته قتيلاً، وأخفى ورفاقه الجثة بمنطقة رملية في الصناعية 10، مؤكداً خلال التحقيقات أنه ألقى أداة الجريمة في القمامة.

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وبمواجهة المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، وبأقواله في تحقيقات النيابة العامة، أنكرها جميعاً، مؤكداً أنه تعرض للإكراه خلال التحقيقات.

من جهتها، أمرت محكمة جنايات الشارقة، بتأجيل الجلسة لتاريخ 6 أبريل، وتكليف النيابة العامة بتقديم بيانات أولياء الدم، للوقوف على طلباتهم في القصاص أو الدية.