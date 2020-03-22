الامارات | ماذا قال محمد بن راشد لمعلمة اللغة الإنجليزية بعد حضوره حصة ضمن مبادرة التعلم "عن بعد"؟

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت معلمة اللغة الإنجليزية في مدرسة المجد النموذجية بالشارقة، أمل زيد ناصر: فوجئت أثناء عملية شرح حصة ضمن مبادرة التعلم عن بعد، بدخول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومتابعة سموه للحصة الدراسية لطلبة الصف السادس التي تتم عن بعد، واطمئنانه على سير العمل".
وقالت في أول تصريح لها بعد مداخلة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مع طلابها ضمن فصلهم الدراسي: إن سموه أنهى حديثه الأبوي معنا قائلاً "أنا فخور بك وبطلبتك"، وهو الأمر الذي أعتبره وساماً على صدري أتقلده إلى الأبد.
وكانت مدارس الدولة بدأت تطبيق مبادرة التعلم عن بعد، اليوم، في الحلقات التعليمية كافة، والتي سوف تستمر حتى الثاني من أبريل المقبل
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