الامارات | بالفيديو: جهات حكومية وأفراد يدعون للبقاء في المنازل "أنا في البيت_انت وين"

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: جهات حكومية وأفراد يدعون للبقاء في المنازل "أنا في البيت_انت وين" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت جهات حكومية ومجموعة من الشباب المواطنين مقاطع فيديو ولافتات ورقية لتوعية المجتمع بالبقاء في المنزل، حيث تصدر هاشتاق #خليك_في_البيت، مواقع التواصل الاجتماعي، على نطاق واسع لتوعية أفراد المجتمع بأهمية الالتزام بتعليمات الصادرة من الجهات المختصة في الدولة.

وطالب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان الجميع الالتزام بعدم الخروج من المنازل للحد من انتشار فيروس "كورونا"، ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، فيديو لشخصيات فنية وإعلامية مع أسرهم يشجعون أفراد المجتمع بالبقاء في المنزل، وقال أحد الفنانين "أنا في البيت انت وين"، كما بث المكتب الإعلامي فيديو توعوي بـ 20 لغة لـ جملة "خليك في البيت"، لتوعية جميع الجنسيات في الدولة بأهمية البقاء في المنزل، فيما قامت شرطة الشارقة بحملات ميدانية لرجال الشرطة وهم يحملون لافتات ورقية مكتوب عليها، " مهمتي إني أوفر لك الأمان والحماية هذا دوري، وأنت دورك تلزم بيتك"، كما قام موظفوا دوائر حكومة في إمارة الشارقة بحمل لافتات مكتوب عليها، " واجبي هو توفير بيئة نظيفة معقمة هذا دوري، وأنت دورك تلزم بيتك"، كما قامت هيئة الشارقة للإعلام والتلفزيون، بنشر فيديو للكوادر الطبية والشرطية والإعلامية والبيئية، لحث الجمهور على البقاء في المنزل، كما نشر شاب مواطن مقطع فيديو يحث شقيقه على عدم الخروج والبقاء في المنزل وممارسة هواياته الرياضية داخل المنزل بدلا من التجمع مع أصدقائه ونقل الفيروس إلى أسرته والمجتمع.