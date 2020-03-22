الامارات | طرق دبي تطلق ألعاباً ذكية لتوعية الاطفال بالسلامة المروية

شكرا لقرائتكم خبر عن طرق دبي تطلق ألعاباً ذكية لتوعية الاطفال بالسلامة المروية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اطلقت هيئة الطرق والمواصلات خدمات ذكية ضمن تطبيق مجلة سلامة الإلكترونية، تتضمن عدداً من البرامج التفاعلية منها تقنية تعزيز الواقع الافتراضي، وألعاباً شيقة تُعنى بالرسائل المرورية التوعوية، وذلك في إطار جهودها المستمرة في توفير محتوى ذكي ذي علاقة بالسلامة المرورية لمستخدمي المجلة من الأطفال ما بين 4 إلى 14 عاماً.

وقالت انها أنه منذ إطلاق المرحلة الأولى لمشروع تطبيق "سلامة" في منتصف عام 2018 ، تم توحيد جهود إدارة الخدمات الذكية بقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي وإدارة المرور بمؤسسة المرور والطرق، لتطوير تطبيق جديد كلياً باستخدام أحدث التقنيات و التصاميم التي تشمل برامج تفاعلية تعزز الواقع الافتراضي وألعاباً ذكية وشيقة تتضمن رسائل توعوية للأطفال، بالإضافة إلى قسم خاص بالقصص الصوتية باللغتين العربية والإنجليزية وقسم خاص بالأفلام التوعوية، بالإضافة الى نافذة إلكترونية جديدة تُمكّن الأطفال من تأليف ورسم قصص من خيالهم كما يمكن نشر تلك القصص على التطبيق بعد التدقيق عليها واعتمادها من قبل المختصين في الهيئة وتعتبر هذه الخواص الأولى من نوعها في التطبيقات الحكومية.

وأوضحت أن تقنية تعزيز الواقع الافتراضي عبارة عن ربط بين التطبيق الذكي وبين العناصر المرورية المرسومة في الكتب أو الموجودة في الشارع، حيث يتم تشغيل التطبيق ثم توجيه الكاميرا المتوفرة في الهاتف المحمول إلى الرمز المروري، لتظهر بعدها شخصية كرتونية تقدم نصائح ذات صلة بالسلامة المرورية، مؤكدة أن هذا الأسلوب المبتكر الهدف منه غرس ثقافة السلامة المرورية بطريقة جذابة في قالب يجمع بين الترفيه الشيق والتوعية المستهدفة، حيث أن الفئات العُمرية التي تتراوح بين 4 – 14 عاماً يمكن استقطابها للأهداف المنشودة بهذا الأسلوب بعيداً عن الوسائل التقليدية.

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وأشارت الهيئة إلى أن مخرجات المشروع تتضمن إعادة تصميم وتنفيذ وإضافة مميزات جديدة لمجلة "سلامة"، وإتاحتها على مختلف أنواع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والأجهزة المحمولة، وتشمل المميزات التالية: مجلة سلامة الرقمية، وهي عبارة عن وسيلة عرض جذابة من خلال عرض المجلات داخل خزانة كتب، مع وجود برنامج تفاعلي جديد لقراءة المجلات وتصفحها بسهولة لتوفير تجربة قراءة ممتعة للأطفال، فضلاً عن ميزة "الحكايات" وهي نافذة إلكترونية جديدة تمكن الأطفال من تأليف ورسم قصص من خيالهم بحيث يتم نشر تلك القصص على التطبيق بعد التدقيق عليها واعتمادها، وكذلك "ألعاب الأطفال" وهي مجموعة من الألعاب الموجهة للأطفال تضم ألغازاً وأحاجي منها "لوِّن معي"، و"الكلمات المفقودة"، و"الفروق الخمسة"، و"كتاب الصور المتحركة الناطق" وهو معني بتحويل صفحة بسيطة في مجلة إلى قصة صوتية بصور متحركة ناطقة باللغة العربية أو الإنجليزية، وهذه الميزة تتيح إمكانية تقديم محتوى هادف للأطفال من أصحاب الهمم.

وأكدت الهيئة أنها تعمل وفق خطط استراتيجية واضحة تهدف إلى مواكبة توجيهات قيادتنا الرشيدة بجعل دبي في مصاف المدن العصرية العالمية التي تحول الخدمات الذكية من طموحات إلى واقع مُجسّد، يحقق الرفاهية وجودة الحياة.