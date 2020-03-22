الامارات | نداء «الرحلة الأخيرة».. عودة المواطنين أولوية لـ«الخارجية»

شكرا لقرائتكم خبر عن نداء «الرحلة الأخيرة».. عودة المواطنين أولوية لـ«الخارجية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجهت سفارات الإمارات في عدد من دول العالم، نداءات عاجلة، إلى المواطنين المتواجدين في الخارج، بسرعة العودة إلى أرض الوطن، منبهه في دعواتها إلى موعد " رحلة الطيران الأخيرة"، قبل إغلاق الأجواء وتعليق رحلات الطيران وغلق الحدود في الدول التي يقيمون فيها، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها هذه الدول، للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 .

ولعبت سفارات الإمارات في الخارج دورا محوريا منذ بداية ظهور وانتشار فيروس كورونا في دول العالم، سواء من خلال إطلاق سلسلة من التحذيرات والإرشادات للمواطنين المتواجدين في الخارج، للوقاية من الإصابة بهذا الفيروس، أو من خلال تقديم التسهيلات كافة والاطمئنان على أحوالهم، حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين، وصولا إلى منع سفرهم في الخارج.

وتفصيلا، دعت سفارة الإمارات لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية عبر حسابها على موقع "تويتر" مواطني دولة الإمارات المتواجدين في ألمانيا المغادرة قبل تاريخ 23 مارس 2020، منبهة إلى أن "آخر رحلة مباشرة عبر طيران الإمارات إلى الدولة ستقلع بتاريخ 22 مارس 2020".

ودعت السفارة مواطني دولة الإمارات المتواجدين في جمهورية ألمانيا الاتحادية للتسجيل في خدمة تواجدي، وذلك لتسهيل الوصول إليهم في الحالات الطارئة، والتواصل مع سفارة الدولة عند الضرورة على الرقم 004930516516 أو الاتصال بمركز الاتصال بوزارة الخارجية والتعاون الدولي على الرقم 80044444.

كما دعت سفارة الدولة في فيينا مواطني دولة الإمارات المتواجدين في كل من النمسا وسلوفاكيا وسلوفينيا ضرورة المغادرة قبل تاريخ 23 مارس 2020 حيث ان اخر رحلة مباشرة الى الدولة بتاريخ 22 مارس 2020 من مطار فيينا الدولي.

كما دعت سفارة الدولة في بودغوريتسا، مواطني الدولة المتواجدين في مونتنيغرو وجمهورية كوسوفو، والبوسنة والهرسك، المواطنين ضرورة التواصل معها على الارقام:0038269000999، 0038269302222، منبهة إلى أن آخر رحلة متاحة للدولة بتاريخ 23 مارس الجاري ، من مطار سراييفو للدولة، حيث تم إغلاق جميع المعابر الحدودية في البوسنة والهرسك، ومونتينيغرو، وجمهورية كوسوفو، حتى إشعارٍ آخر.

ونشر سفراء الإمارات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو مصورة، من مقار إقامتهم في الخارج، وجهوه خلالها دعوات للمواطنين والمقيمين في الدولة للتقيد بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

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وفي ظل انتشار فيروس كورونا المستجد وتعليق عدد من الرحلات الجوية مع بعض الدول، دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي المواطنين المسافرين خارج الدولة بضرورة العودة إلى أرض الوطن نظرا لصعوبة السفر وفي إطار حرص دولة الإمارات الدائم على صحة وسلامة المواطنين.

كما دعت الوزارة الطلبة والمرضى المواطنين في الخارج إلى ضرورة التنسيق مع جهة الابتعاث من خلال سفارة الدولة في بلد المقر.

وأكدت الوزارة أهمية تواصل المواطنين المسافرين مع أقرب بعثة للدولة في الخارج أو مع مركز اتصال وزارة الخارجية والتعاون الدولي على الرقم 80044444.

كما أكدت الوزارة أهمية تسجيل المسافرين الإماراتيين في خدمة تواجدي عبر موقعها www.mofaic.gov.ae والتي تسهل التواصل مع مواطني الدولة في الحالات الطارئة.

وقررت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في وقت سابق منع سفر المواطنين إلى الخارج مؤقتا وحتى إشعار آخر، وذلك في ظل جهودها لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وحرصا منها على سلامة وصحة المواطنين.

وأكدت الوزارة إن القرار يأتي حرصا من الدولة على سلامة وصحة مواطنيها في ظل الانتشار السريع للفيروس حول العالم والقيود المفروضة على السفر من قبل الدول والاغلاق التدريجي للرحلات حول العالم.

وأضافت الوزارة أنها ستطلع الجمهور بكل جديد في هذا الشأن، مشيرة إلى أن الإجراءات الاحترازية المتخذة على المستوى الوطني ترمي إلى الحد من انتشار الفيروس وضمان السلامة للجميع.