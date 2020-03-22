الامارات | حكومة الشارقة تفعل نظام العمل عن بعد للموظفين بشكل كامل

شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة الشارقة تفعل نظام العمل عن بعد للموظفين بشكل كامل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فعلت حكومة الشارقة نظام العمل عن بعد للموظفين بشكل كامل باستثناء الموظفين الذين يتطلب عملهم التواجد في مقر العمل، في إطار حزمة الإجراءات الإحترازية التي تقوم بها الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأكد رئيس دائرة الموارد البشرية في إمارة الشارقة الدكتور طارق سلطان بن خادم، أنه بناءً على التوجيهات العليا، وحرصاً على سلامة أفراد المجتمع وموظفي حكومة الشارقة، فقد تقرر أن يتم تطبيق نظام العمل عن بعد لكافة الموظفين باستثناء الموظفين الذين يتطلب عملهم التواجد في مقر العمل، على أن يتم التناوب بين هؤلاء الموظفين أسبوعيًا وبكادر وظيفي لا يقل عن 50‎%‎ وفقًا لحاجة العمل، مشيراً إلى أن حكومة الشارقة تتخذ كافة الإجراءات الإحترازية التي تضمن الحد من الإنتشار.

وأوضح رئيس دائرة الموارد البشرية أن هناك حزمة من التعليمات والإرشادات ستصدر لضمان سير العمل بالكفاءة والجودة المطلوبة، إضافة إلى التعليمات والإرشادات الوقائية لمن يتطلب عملهم التواجد في مقر العمل.

وأكد بن خادم أن حكومة الشارقة حريصة على سلامة الموظفين والمتعاملين على حد سواء، وتسعى لأن تحافظ على استمرارية تقديم خدماتها بالجودة المطلوبة.