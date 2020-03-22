الامارات | "نيابة دبي" تباشر فعليا في تطبيق نظام التحقيق عن بعد

شكرا لقرائتكم خبر عن "نيابة دبي" تباشر فعليا في تطبيق نظام التحقيق عن بعد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكد المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لامارة دبي ان النيابة العامة بدبي باشرت فعليا في تطبيق نظام التحقيق عن بعد لاستمرار مصالح وحقوق المجتمع دون توقف ضمانا لصحة وسلامة الجميع بما يتوافق مع جهود الدولة في الحد من انتشار فيروس كورورنا .

وافاد النائب العام بانه تم اصدار حزمة من القرارات في اطار الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة وذلك بالتنسيق مع شركاءها مراعاة للوضع الراهن مع الحرص على تطبيق المبادئ القانونية السليمة وصولا الى العدالة الناجزة لجميع الاطراف .

واضاف النائب العام ان النيابة العامة قد قامت منذ سنوات باتخاذ خطوات استباقية من خلال اطلاق العديد من المبادارت الاستراتيجية بتحويل اجراءاتها القانونية الى ذكية تعمل عن بعد كأذن القبض الذكي والكفالة الذكية والتي لاتستلزم حضور اطراف الدعوى واجتماعهم في مكان واحد .

واكد الحميدان ان نيابة دبي تمتلك بنية تحتية تقنية فعالة وقادرة على تلبية الاحتياجات الحيوية مشيرا الى رؤية ثاقبة لقيادتنا الحكيمة في ذلك الوقت للاستعداد للمستقبل الرقمي .