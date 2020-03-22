الامارات | "موارد الشارقة": 100% تطبيق العمل عن بعد للوظائف التي تعتمد على التقنية

شكرا لقرائتكم خبر عن "موارد الشارقة": 100% تطبيق العمل عن بعد للوظائف التي تعتمد على التقنية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فعلت حكومة الشارقة نظام العمل عن بعد للموظفين بشكل كاملباستثناء الموظفين الذين يتطلب عملهم التواجد في مقر العمل، وذلك في إطار حزمة الإجراءات الإحترازية التي تقوم بها الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19".

وأكد الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية في إمارة الشارقة، أنه بناءً على التوجيهات العليا، وحرصاً على سلامة أفراد المجتمع وموظفي حكومة الشارقة، فقد تقرر أن يتم تطبيق نظام العمل عن بعد لكافة الموظفين باستثناء الموظفين الذين يتطلب عملهم التواجد في مقر العمل، على أن يتم التناوب بين هؤلاء الموظفين أسبوعيًا وبكادر وظيفي لا يقل عن 50‎%‎وفقًا لحاجة العمل، مشيراً إلى أن حكومة الشارقة تتخذ كافة الإجراءات الإحترازية التي تضمن الحد من الإنتشار.

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وأوضح رئيس دائرة الموارد البشرية أن هناك حزمة من التعليمات والإرشادات ستصدر لضمان سير العمل بالكفاءة والجودة المطلوبة، إضافة إلى التعليمات والإرشادات الوقائية لمن يتطلب عملهم التواجد في مقر العمل.

وأكد بن خادم أن حكومة الشارقة حريصة كل الحرص على سلامة الموظفين والمتعاملين على حد سواء، وتسعى لأن تحافظ على استمرارية تقديم خدماتها بالجودة المطلوبة.