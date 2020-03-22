محمد بن راشد: اهتموا بأمهاتكم

أبوظبي (الاتحاد) توجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتهنئة للأمهات كافة، داعياً الجميع للاهتمام بالأمهات وبصحتهن باعتبارهن أغلى ما نملك في الحياة. وقال سموه في تغريدة بـ «تويتر»: «في يوم الأم.. أحب أن أقول للجميع.. اهتموا بأمهاتكم.. حافظوا على صحتهن.. التزموا بالتعليمات الطبية معهن.. كونوا معهن في البيت.. واقضوا أوقاتاً جميلة.. اهتموا بهن لأنهن أغلى ما نملكه في هذه الدنيا.. كل عام وأمهاتنا بصحة وعافية وسعادة..».

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