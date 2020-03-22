بلدية أبوظبي.. تطور البنية التحتية والمرافق العامة في مدينة محمد بن زايد لإسعاد السكان

أبوظبي (الاتحاد)

تعكف بلدية مدينة أبوظبي من خلال قطاع البنية التحتية وأصول البلدية، وبالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات العامة (مساندة) على تنفيذ عدد من المشاريع التي تستهدف تطوير وتعزيز منظومة البنية التحتية في مدينة محمد بن زايد، بما يتوافق وينسجم مع حركة النمو التي تشهدها المدينة على كافة الصعد السكانية والاقتصادية، حيث تسعى البلدية من خلال هذه المشاريع إلى المواءمة بين قدرة منظومة البنية التحتية على تلبية احتياجات النمو المستمر في المدينة وبين تحقيق الرضا العام من قبل المجتمع على خدمات البلدية ومرافقها العامة.

4 مشروعات قيد التنفيذ حالياً

وبشأن المشروعات التطويرية في مدينة محمد بن زايد، أكدت البلدية أن المدينة تشهد تنفيذ 4 مشروعات، تشمل:

- تشييد الطرق والبنية التحتية في مدينة محمد بن زايد (منطقة ب) ب 2 وب 3 وب 4.

- إنشاء طرق وبنية تحتية لمدينة محمد بن زايد - (منطقة ب) الحزم 5 إلى 6.

- إنشاء الطرق والبنية التحتية في مدينة محمد بن زايد منطقة (C (C1,C2,C3,C4

- مشروع الطرق والبنية التحتية في مدينة محمد بن زايد- المنطقة د، ج - المرحلة الثانية.

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وحول المناطق التي يتم تطوير أعمال البنية التحتية فيها، فتضم:

- أحواض المنطقة ب: Z1, Z2, Z4, Z9_01 وكذلك ME-16

- أحواض المنطقة ب: (الحزم 5 إلى 6) (Z3, Z5, Z6, Z7 & Z8).

- أحواض المنطقة س: Z12, Z12/01, Z13, Z13/01, Z14, Z15, Z16, Z17 , Z18, Z19.

- أحواض المنطقة (د، ج): Z21, Z22, Z23, Z24, Z25, Z26, Z27, Z32, Z (33(Z34,Z

كفاءة الطرق

وفيما يتعلق بتحسين كفاءة الطرق في المدينة، وأهم ملامح هذه الأعمال التطويرية من حيث إصلاح الطرق، وإنارتها، سواء الطرق الداخلية أو الرئيسة، وتوفير الزراعات والأشكال التجميلية، أوضحت البلدية أن هناك الكثير من الأعمال والمشاريع التي تهدف إلى ترقية وتحسين الطرق القائمة، وإعادة إنشاء طبقات الرصف بالكامل للشوارع الداخلية الأحادية، وإضافة الطبقة النهائية للشوارع المزدوجة، تخطيط الشوارع، وضع لافتات المرور، إنشاء مواقف سطحية، إنشاء ممرات مشاة، ومسارات للدراجات الهوائية، أعمال طرق وإنارة الشوارع وخطوط الخدمات الجديدة بحيث يتم ربطها بالطرق والخدمات القائمة، بالإضافة إلى أعمال توصيل خدمات مختلفة وتشييد 14 محطة كهرباء فرعية، وأعمال الزراعة التجميلية مع خطوط الري اللازمة لها، وتجهيز ممرات عبور مشاة ومسارات للدراجات الهوائية، بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية؛ التي تشمل شبكات الصرف الصحي، وصرف مياه الأمطار والكهرباء، ومياه الشرب، وخطوط الري الرئيسة وشبكة الاتصالات.

وأشارت أن أطوال الطرق التي يتم تطويرها في مدينة محمد بن زايد قد بلغت 194.7 كيلو متر.

ونوهت البلدية أنها تعمل على تنفيذ مسار للدراجات الهوائية بإجمالي طول يصل إلى 70.87 كيلو متر، الذي يتوقع الانتهاء منه في الربع الثاني من العام 2021.

5 حدائق قيد التصميم وتتوقع طرحها خلال الربع الثاني من العام الجاري

حول مشاريع الحدائق والمرافق الترفيهية التي يتم إنجازها في مدينة محمد بن زايد من قبل بلدية مدينة أبوظبي،أكدت البلدية أن لديها حاليا 5 حدائق قيد التصميم وتتوقع طرحها خلال الربع الثاني من العام الجاري 2020، والبدء بالتنفيذ خلال الربع الرابع من عام 2020، وهي مقسمة إلى:

* 4 حدائق تتوسط الأحياء السكنية في مدينة محمد بن زايد بمساحة 24.869 م2، وهي مصممة لممارسة النشاطات الاجتماعية والرياضية المختلفة، مع إنشاء ملاعب متنوعة لممارسة مختلف الرياضات لكافة الفئات العمرية، وإنشاء وتركيب ألعاب أطفال تناسب جميع الفئات العمرية المختلفة، وتوفير مناطق خاصة للترفيه والاستجمام والتواصل الاجتماعي، ومزودة كذلك بجميع المستلزمات الخاصة بأثاث الحدائق والإنارة الموفرة للطاقة.

* حديقة ذكية بمساحة 11.145 م2، تشمل إنشاء ملاعب متنوعة لممارسة مختلف الرياضات لكافة الفئات العمرية مع توفير مناطق خاصة للترفيه والاستجمام والتواصل الاجتماعي، ومزودة كذلك بجميع المستلزمات الخاصة بأثاث الحدائق والإنارة الموفرة للطاقة.

وأوضحت بلدية مدينة أبوظبي أن منظومة البنية التحتية المتكاملة في مدينة محمد بن زايد تسهم بشكل استراتيجي في توفير مناطق خدمات تجارية لتغطي احتياجات سكان المدينة وتدعم النمو الاقتصادي والسكاني وفقاً لرؤية تحقق متطلبات الحاضر وتستشرف المستقبل.