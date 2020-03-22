«الفلك الدولي»: تتعذر رؤية هلال شعبان الثلاثاء

أبوظبي (وام)

أكد «مركز الفلك الدولي» ومقره أبوظبي، أمس، أن معظم الدول ستتحرى هلال شهر شعبان يوم الثلاثاء المقبل، موضحاً أن الاقتران المركزي سيحدث في هذا اليوم في الساعة التاسعة صباحاً و28 دقيقة بتوقيت غرينتش، ويومها لا يمكن رؤية الهلال من أي مكان في العالم الإسلامي باستخدام التلسكوب أو العين المجردة، نظراً لبقائه فترة قصيرة في السماء بعد غروب الشمس مع وجود إمكانية لتصويره بتقنية التصوير الفلكي بصعوبة. وقال المهندس محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي، في بيان، إن شهر رجب بدأ في معظم دول العالم الإسلامي يوم الثلاثاء 25 فبراير الماضي. وبشأن قيم الهلال يوم الثلاثاء القادم في بعض المدن العربية والإسلامية، فإن جاكرتا ستشهد الاقتران السطحي بعد غروب الشمس بعشر دقائق، وبالتالي استحالة رؤية الهلال الجديد من إندونيسيا في ذلك اليوم، وفي أبوظبي وعمّان والقدس يغيب القمر بعد 06 دقائق من غروب الشمس، وفي الرياض والقاهرة يغيب القمر بعد 07 دقائق من غروب الشمس، وفي مكة المكرمة سيغيب بعد 09 دقائق من غروب الشمس، وفي الرباط يغيب القمر بعد 11 دقيقة من غروب الشمس».