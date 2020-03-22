دليل لتطوير سياسات الطفولة المبكرة بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أصدرت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، الدليل الإرشادي الخاص بوضع وصياغة سياسات مرحلة الطفولة المبكرة للجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، وذلك ضمن سعيها لبناء منظومة متكاملة للطفولة المبكرة في إمارة أبوظبي، ورسم خريطة طريق مستدامة لتطوير ووضع الحلول المبتكرة للتحديات التي تواجه هذا القطاع المهم.

وأشارت الهيئة إلى أن إصدار هذا الدليل جاء ثمرة الشراكة والتواصل مع مكتب الشؤون القانونية في مكتب أبوظبي التنفيذي وتظافر الهيئة مع أكثر من 20 من الجهات الحكومية من خلال تنظيم ورشة تفاعلية تم خلالها تبادل الأفكار والخبرات وصولاً لتصميم إطار موحد لتطوير سياسات الطفولة المبكرة، متبعة في ذلك أفضل الممارسات في إعداد الدليل، مراعية ضرورة تفعيل دور الجهات المعنية باستمرار في المشاركة بعملية التطبيق والمتابعة.

وأكدت الهيئة أن الدليل يمثل إطاراً مرجعياً للأطراف المعنية ويشتمل الدليل على المراحل المقترحة ومتطلباتها وعملية صياغتها، وتسعى الهيئة من خلال الدليل إلى تزويد صنّاع السياسات بنهج متّسق ومتوافق مع الممارسات العالمية الواعدة من أجل صياغة السياسات المرتبطة بهذا القطاع، وضمان اتساق السياسات المرتبطة بتنمية الطفولة المبكرة واستنادها إلى الأدلّة والبيانات وتماشيها مع استراتيجية أبوظبي لتنمية الطفولة المبكرة 2035، وتوحيد المصطلحات والنُهج المستخدمة من قبل صنّاع السياسات الذين يسعون إلى المساهمة في تحقيق النتائج المرجوة للأطفال الصغار في الإمارة.

التحسين المستمر

كما يهدف الدليل إلى ضمان التوافق مع الاستراتيجيات الوطنية ونُهج صياغة السياسات على مستوى الإمارة وعلى المستوى الوطني، وتفصيل المسؤوليات وتقديم نهج لصياغة سياسات تركز على إشراك الأطراف المعنية الرئيسة، بالإضافة إلى تعزيز سياسات المتابعة والتقييم لضمان التحسين المستمر للأنشطة الحكومية. ويأتي إصدار الدليل ضمن رؤية هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، في منح أطفال الإمارة أفضل رعاية في مرحلة الطفولة المبكرة بما يمكنهم من تحقيق أقصى درجات التطور والنمو السليم، ويغرس المهارات اللازمة فيهم تمهيدا لمتطلبات المرحلة المقبلة، كما يعكس الدليل، إيمان الهيئة بأن رعاية وتعليم الطفولة المبكرة هو الاستثمار الأمثل لبناء قاعدة راسخة من الموارد البشرية إذ يؤدي تبني تحقيقها على المدى الطويل إلى مراكمة رأس المال البشري المطلوب للدفع بعجلة التنمية الشاملة والمستدامة.