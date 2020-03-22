«شرطة أبوظبي»: تمديد خصم المخالفات المرورية 3 شهور

أبوظبي ( الاتحاد) أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي تمديد مهلة خصم قيمة المخالفات المرورية المرتكبة في إمارة أبوظبي، قبل تاريخ 22 ديسمبر 2019 بنسبة 50% لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي في 22 يونيو المقبل، باستثناء المخالفات الخطرة، مع إلغاء عقوبة حجز المركبة والنقاط السوداء وذلك لمدة 3 أشهر.

وتتيح شرطة أبوظبي خدمة دفع المخالفات ببطاقات البنك الائتمانية، عبر القنوات الرقمية، مثل الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية، وذلك بنظام التقسيط لمدة سنة واحدة، دون احتساب أي فوائد على المستفيدين مع بنوك أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري، المشرق، ومصرفي أبوظبي الإسلامي، الإمارات الاسلامي. وتهدف الخدمة إلى التسهيل على السائقين وأصحاب المركبات.

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