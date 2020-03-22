«المنازعات العمالية عن بعد» اليوم

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

تبدأ مراكز «توافق» بحث المنازعات العمالية عن بعد، اعتباراً من اليوم، وحتى إشعار آخر، وذلك دعماً للجهود الوطنية المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19، وسيتم التواصل مع العمال وأصحاب العمل في حال وجود شكاوى عن طريق الهاتف دون الحاجة إلى الحضور إلى مراكز توافق.وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين تعديل آلية تجميع بيانات المنشآت لتتم عن بعد من خلال خدمة «تقييم»، على أن يتم استكمال البيانات من قبل فريق التقييم بعد استقرار الأوضاع، وتعليق برامج توعية العمال في مراكز توجيه وتسليم عقود العمل إلكترونياً.كما قررت الوزارة تعديل أوقات عمل استقبال المواطنين في مراكز سعادة المتعاملين، بدءاً من اليوم، بحيث تم تغييرها لتصبح من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً وذلك أيام الأسبوع، عدا الجمعة والسبت، وتعديل مواعيد عمل مراكز الخدمة «تسهيل» و«تدبير» و«توجيه» اعتباراً من اليوم وحتى إشعار آخر، بحيث تصبح ساعات العمل من الثامنة صباحاً وحتى الثانية ظهراً.