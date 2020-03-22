شرطة عجمان: «المخاطبات البنكية» إلكترونية

عجمان (وام) أطلقت القيادة العامة لشرطة عجمان خدمة المخاطبات البنكية الخاصة بالشيكات المرتجعة عبر تطبيقها الذكي. وأوضح الرائد خليل إبراهيم الحمادي رئيس قسم الخدمات الإلكترونية والاتصالات، أن خدمة المخاطبات البنكية خدمة خاصة بالشيكات المرتجعة للأفراد، تهدف إلى التسهيل على المتعامل في الحصول على الرسالة البنكية ليتمكن الشاكي من فتح بلاغ رسمي، وتم تحويل خدمة المخاطبات البنكية إلى خدمة ذكية تقدم عبر تطبيق شرطة عجمان الذكي وموقعها الإلكتروني.

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