«نيابة دبي» تحقق عن بُعد

دبي (الاتحاد) أكد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، أن النيابة العامة بدبي باشرت فعلياً في تطبيق نظام التحقيق عن بعد لاستمرار مصالح وحقوق المجتمع من دون توقف ضماناً لصحة وسلامة الجميع بما يتوافق مع جهود الدولة في الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد إصدار حزمة من القرارات في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة، وذلك بالتنسيق مع شركائها مراعاة للوضع الراهن، مع الحرص على تطبيق المبادئ القانونية السليمة وصولاً إلى العدالة الناجزة لجميع الأطراف.

وأكد الحميدان أن نيابة دبي تمتلك بنية تحتية تقنية فعالة وقادرة على تلبية الاحتياجات الحيوية.

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