مفتشات جمارك أبوظبي ينجزن 6432 معاملة

أبوظبي (الاتحاد)

أنجزت مفتشات الإدارة العامة لجمارك أبوظبي 6 آلاف و432 معاملة جمركية خلال شهر يناير من العام الجاري بمعدل سنوي يبلغ نحو 80 ألف معاملة، إضافة إلى العديد من الضبطيات، ما يؤكد قدرة المرأة الإماراتية إلى جانب أخيها الرجل على المساهمة في حماية المجتمع والحفاظ على أمنه واستقراره من خلال فحص ومراقبة البضائع وتيسير حركة التجارة.

ويمتلك العنصر النسائي في جمارك أبوظبي صفات استثنائية تتمثل في القدرة على تحليل لغة الجسد وقوة الملاحظة والتدقيق ما جعل المرأة الإماراتية ركناً أساسياً في عمليات التفتيش الجمركي بالإمارة. وأكد راشد لاحج المنصوري مدير عام الإدارة العامة،

أن الكفاءات النسائية من المفتشين الجمركيين يلعبن دوراً مهماً في هذا المجال، مشيراً إلى تخريج 50 عنصراً من مفتشي الجمارك خلال العام الماضي مزودين بأحدث التقنيات ووسائل التفتيش المتبعة عالمياً منهم 20 مفتشة جمركية وهو ما يؤكد مساهمة المرأة الإماراتية في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارات في كافة المجالات خاصة قطاع الجمارك.

وأشار إلى أن المرأة الإماراتية استطاعت تحقيق العديد من الإنجازات في وقت قياسي بالعمل الجمركي والميداني حيث تقلدت وظائف تخصصية جمركية كمفتشة جمركية ولها دور أساسي وهام في المحور الاستراتيجي لجمارك أبوظبي وهو تحقيق الأمن والذود عن الوطن من المخاطر بتمكينها عنصراً فاعلاً في المنظومة الجمركية بأبوظبي. ونوه بأن جمارك أبوظبي تعمل على استقطاب وتهيئة العنصر النسائي ضباطاً ومفتشين ووضع برامج تطويرية لصقل مهاراتهن.

بدورها قالت ميسا أحمد ضابط جمارك رئيسي وإحدى النماذج الإماراتية الرائدة التي التحقت بقطاع الجمارك منذ عام 2006 وتعمل مفتشة في مطار أبوظبي الدولي: إن سنوات عملها أكسبتها خبرة تراكمية أهلتها للقيام بالمهام الموكلة إليها على أكمل وجه وذلك من خلال قوة الملاحظة والتدقيق إضافة إلى التدريب المستمر من خلال ورش العمل والدورات التدريبية التي تقيمها الإدارة لمفتشيها بما يسهم في تحقيق أعلى معدلات رضا وسعادة المسافرين وإنهاء إجراءاتهم بسرعة كبيرة مع الحفاظ على أمن الوطن واستقراره.

وأضافت: أنه في حال الاشتباه بوجود أي مواد محظورة داخل حقيبة المسافر يتم تحويل الحقيبة إلى «الموجه» لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرة إلى أن خبرتها العملية التي تمتد لـ14 عاماً أهلتها للكشف المبكر والسريع لجميع حالات تهريب المواد الممنوعة والمحظورة، منوهة بأن قطاع التفتيش الجمركي يتسم بالتجديد المستمر ويحتاج إلى عناصر بشرية ذات قدرات إبداعية متنوعة ودائمة البحث عن الريادة والتميز كون الابتكار والإبداع أصبحا أهم السمات الواجب توافرها في منظومة العمل الجمركي لا سيما قطاع التفتيش من خلال الالتحاق بالدورات التدريبية والمهنية المتطورة عالمياً.

وحول طبيعة عملها في ظل الظروف المحيطة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».. قالت ميسا أحمد: «إن واجبها كمفتشة يحتم عليها الالتزام بالإجراءات الاحترازية المقررة من قبل الجهات المعنية في الدولة من خلال ارتداء الكمامات والقفازات وغيرها من الإجراءات الاحترازية وذلك للمساهمة في الحد من انتشار الفيروس والحفاظ على السلامة العامة».

وترجع ميسا أحمد الفضل في دخول المرأة الإماراتية بيئات العمل الصعبة إلى القيادة الرشيدة ورعاية ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لبنات الإمارات حتى أصبحن يتبوأن العديد من المواقع القيادة وأثبتن جدارتهن .

وأشارت إلى أن الإدارة العامة لجمارك أبوظبي تحرص على تطوير الكوادر البشرية من خلال إطلاعهم المستمر على أحدث وسائل الإخفاء، إضافة إلى الدورات التدريبية المتخصصة منها قراءة لغة الجسد والتعامل مع الجمهور والكاشف الأمني وذلك بهدف حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.

جدير بالذكر أن مؤشر الأداء المتعلق بالعنصر البشري في جمارك أبوظبي يشير إلى ارتفاع نسبة مساهمة المرأة في الوظائف الجمركية الميدانية والقيادية والإشرافية والإدارية وهو ما يعد إنجازاً كبيراً ودوراً محورياً فعالاً لمساهمة المرأة في تعزيز رسالة واستراتيجية جمارك أبوظبي المتمثلة في حماية أمن الوطن وازدهاره الاقتصادي.