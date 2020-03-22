«كهرباء دبي» تدعو إلى ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية

دبي (وام)

أكد معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، الحرص على توعية أفراد المجتمع بالقضايا البيئية وقضايا الاستدامة، وأهمية ترشيد استخدام الموارد الطبيعية، لا سيما المياه التي تمثل حجر الزاوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار الطايرإلى التزام «الهيئة» بتحقيق أهداف المبادرة الوطنية طويلة «اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة» واستراتيجية دبي للحد من الانبعاثات الكربونية لتقليل الانبعاثات بنسبة 16% بحلول عام 2021 واستراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه للحد من الاستهلاك بنسبة 30% بحلول عام 2030 بما ينسجم مع تحقيق الهدف السادس من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 الذي ينص على «ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة».

ولفت إلى أن برامج ومبادرات «الهيئة» في مجال الترشيد أسهمت في تحقيق وفورات مهمة، وبلغ الوفر التراكمي بين عامي 2009 و2019 نحو 2.2 تيراوات ساعة من الكهرباء و8.7 مليار جالون من المياه بما يعادل 1.3 مليار درهم في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية، إضافة إلى المنشآت التعليمية والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، وتعادل الوفورات التي تحققت استهلاك نحو 327 ألف شقة من الكهرباء و250 ألف شقة من المياه سنوياً، وقد أسهمت هذه الوفورات في تقليل مليون و136 ألف طن من الانبعاثات الكربونية، بما يكافئ زراعة مليون و300 ألف شجرة ويعادل استهلاك 134 مليون مصباح من المصابيح الموفرة للطاقة، وتعادل الوفورات في المياه ما يكفي لملء 14 ألف مسبح أولمبي بالمياه.