إنجاز محطة «الحمراء للكهرباء» نهاية 2020

محمد صلاح (رأس الخيمة)

كشفت الهيئة «الاتحادية للكهرباء والماء» عن تسريع وتيرة العمل في «محطة الحمراء للكهرباء» برأس الخيمة لإنجازها في ديسمبر المقبل بدلاً من الربع الأول من 2021، وتعد هذه المحطة إحدى المحطات الرئيسة التي تقوم الهيئة بتنفيذها في إمارة رأس الخيمة، لخدمة القطاعات الصناعية والسياحية والسكنية بالمنطقة.

وقال محمد محمد صالح، مدير عام الهيئة: إن المحطة الجديدة بمنطقة الجزيرة الحمراء في رأس الخيمة تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة لتوفير الطاقة لمختلف القطاعات في جميع المناطق التي تغطيها، كما أنها تدعم خطط الحكومة المتعلقة بتوفير الطاقة لجميع المشروعات والامتدادات السكنية الحالية والمستقبلية، إلى جانب تلبية الطلب المتزايد على الطاقة من قبل القطاعات الصناعية والسياحية وغيرها.

وأوضح لـ«الاتحاد»، أن المحطة الجديدة تسهم في تخفيف الأحمال عن المحطات القائمة، حيث سيتم ربط المحطة بدائرتين كهربائيتين بجهد 132 ك.ف. بمحطة الرفاعة الرئيسة ودائرتين بمحطة أم القيوين الصناعية الرئيسة، لضمان استمرارية كفاءة الطاقة للمحطة الجديدة.

وأضاف: المحطة بقدرة 270 ميجا وهي قدرة عالية تتيح للهيئة تلبية الاحتياجات المستقبلية من الطاقة في المنطقة، سواء بالنسبة للقطاع السكني، أو القطاعات الصناعية والسياحية بالمنطقة، لافتاً إلى أن الهيئة أرست هذا المشروع على الشركة المنفذة في فبراير 2019، وتصل التكلفة الإجمالية للمحطة إلى 271 مليون درهم، من بينها 111 مليون درهم للمحطة نفسها، و160 مليون درهم تكلفة كابلات الربط الرئيسة والتي ستربطها بالدوائر الكهربائية في أم القيوين والرفاعة.

وأكد أن الهيئة تعتزم بناء 13 محطة محولات كهربائية جديدة بتكلفة مليار و400 مليون درهم، ضمن الخطط المستقبلية لتوفير احتياجات مختلف القطاعات في المناطق التي تغطيها الهيئة.

24 محطة

شيدت الهيئة خلال الأعوام الأربعة الماضية 24 محطة كهرباء ضمن خطة تشمل إنشاء 40 محطة ينتهي العمل فيها بشكل كامل بحلول 2021، مشيراً إلى أن المحطات الجديدة ستتوزع بواقع 7 محطات في رأس الخيمة و6 محطات في كل من الفجيرة والمنطقة الوسطى وأم القيوين وعجمان، وتتزامن مشروعات محطات الكهرباء هذه مع مد شبكات التوزيع والربط وزيادة أطوالها، إلى جانب تركيب العدادات الذكية واستبدال العدادات القديمة.