216.2 مليون درهم منها 64 مليوناً لدعم الأسر

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت «بيت الخير» أن إجمالي الإنفاق على مشاريعها الخيرية لعام 2019م، بلغ 216,2 درهم، مشيرة إلى أن إنفاق عام التسامح تجاوز إنفاق عام 2018 بمبلغ 23.5 مليون درهم.

وأوضح تقرير الحصاد الصادر عن الجمعية، أن 100,3 مليون درهم من مجموع إنفاق 2019 كان من أموال الزكاة بنسبة 46.4%، بينما بلغ ما أنفق من أموال الصدقات 115,8 درهم، بنسبة 53.6% من الإجمالي العام. وأكد عابدين طاهر العوضي، مدير عام الجمعية، أن هذه الأرقام تعكس النمو الذي تحقق في عمل «بيت الخير» الإنساني، استمراراً لما انتهجته «بيت الخير» في السنوات الأخيرة من تطوير في أدائها وعطائها، حيث بلغ مجموع ما أنفقته الجمعية خلال السنوات الخمس الأخيرة 2 مليار و18,2 مليون درهم.

وقال: «تنفق الجمعية على المستفيدين من خلال حزمة من البرامج والمشاريع التي تحقق التكافل المجتمعي، وتسعى لإسعاد أكثر الناس حاجة، وقد كان برنامج «أمان» أكبرها، حيث أنفق 64 مليون درهم، توزعت على مشروع الدعم الشهري للأسر، الذي تقدمه الجمعية شهرياً لنحو 5120 أسرة، حيث أنفق مشروع الدعم النقدي الشهري خلال عام 2019 مبلغ 45,2 مليون درهم. وأضاف: «بلغ إنفاق مشروع الدعم العيني الشهري 7,2 مليون درهم، بالإضافة إلى 10,1 مليون درهم، أنفقتها الجمعية على مشروع الدعم النقدي الشهري لأسر الأيتام، وبلغ الإنفاق على مشروع الدعم النقدي الشهري لأصحاب الهمم 1,3 مليون درهم.

وأوضح العوضي، أن برنامج «أمان» يؤمن كفاية الأسر من حيث احتياجاتها الأساسية، ويردفه برنامج «بسمة» الذي يقدم دعمتً إضافياً لإسعاد الفئات الخاصة، حيث قدم 2,1 مليون درهم لإسعاد الأيتام.