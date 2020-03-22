الإمارات لمتلازمة داون تثمن دعم «أصحاب الهمم»

دبي (وام) أشادت جمعية الإمارات لمتلازمة داون بالدعم الذي توليه قيادة الدولة الرشيدة وحكومة الإمارات لرعاية أصحاب الهمم من ذوي متلازمة داون، وبدعم الجهات والمؤسسات المعنية والشركاء. وهنأت الدكتورة منال جعرور، رئيسة مجلس إدارة الجمعية، في كلمة بمناسبة اليوم العالمي لمتلازمة دوان الذي يصادف 21 مارس من كل عام، أصحاب الهمم من ذوي متلازمة داون وأسرهم بالدولة والعالم، بهذه المناسبة.

وأشارت إلى التطورات في جميع المجالات؛ الطبية والتأهيلية والتعليمية والاجتماعية والحقوقية، لتحقيق الرعاية الأفضل لذوي متلازمة داون، وزيادة الوعي المجتمعي والتكاتف في توفير الأفضل واستشراف المستقبل ومواجهة التحديات، التي أثمرت عن تفهم وتعاون مجتمعي ملموس.

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