حالة عدم استقرار جوي.. أمطار الخير تعم الدولة

إمارات الدولة (مكاتب الاتحاد)

هطلت أمس أمطار الخير على الدولة، وسادت حالة من عدم الاستقرار الجوي، أدت إلى تكون سحب ركامية ممطرة.

وشهدت الدولة امتداد منخفض جوي سطحي يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، أدى إلى هطول أمطار متفاوتة الشدة على معظم مناطق الدولة وجريان أودية وسقوط برد في بعض المناطق مع رعد وبرق واضطراب الموج بالخليج العربي وبحر عمان. وبلغ ارتفاع الموج في الخليج العربي 9 أقدام بالعمق ويستمر اضطراب الموج حتى الثلاثاء.

واتسم طقس أمس بالغائم مع هطول أمطار مختلفة الشدة على فترات على مناطق متفرقة يصاحبها البرق والرعد أحياناً، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية مع السحب الركامية على البحر، وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على المناطق المكشوفة، والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب خاصة مع السحب الركامية في الخليج العربي والموج مضطرب في بحر عمان.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام، وغائماً أحياناً مع سقوط أمطار يصاحبها البرق والرعد أحياناً على مناطق متفرقة خاصة شمالاً وشرقاً، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة، تصبح شمالية غربية قوية السرعة على البحر في المساء والليل، وسرعتها من 25 إلى 35 تصل إلى 55 كم/‏‏‏‏‏‏‏‏س أحياناً، والبحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب خاصة مع السحب في الخليج العربي ومضطرب الموج في بحر عمان.

ويتوقع المركز أن يكون طقس يوم غد غائماً جزئياً إلى غائم شرقاً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة صباحاً، وتميل درجات الحرارة للانخفاض، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، وسرعتها من 25 إلى 35 تصل إلى 45 كم/‏‏‏‏‏‏‏‏س أحياناً، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

كما شهدت جزيرة دلما أمطاراً غزيرة مساء أمس، واستمرت حتى الصباح مع تساقط البرد بكثافة، ما أدى إلى تكدس كميات من المياه في الشوارع والطرقات، قبل أن تسارع الجهات المعنية وبلدية منطقة الظفرة، بالتعامل مع البلاغات التي وصلت إليها، عبر مركز الطوارئ والأزمات لإزالة آثار الأمطار من الشوارع وباقي الجزيرة.

وتسببت الأمطار الغزيرة وارتفاع أمواج البحر في وقف حركة الملاحة البحرية من وإلى جزيرة دلما طوال أمس، نظراً لخطورتها في تلك الأجواء.

كما شهدت باقي مدن منطقة الظفرة سقوط أمطار متفرقة بين المتوسطة والغزيرة، حيث شهدت مدينة زايد برقاً ورعداً مع ساعات الصباح الأولى أمس، أعقبها هطول أمطار متقطعة، تنوعت بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة.

كما هطلت أمس، أمطار الخير على إمارة الفجيرة ومدن المنطقة الشرقية بإمارة الشارقة، وتراوحت ما بين المتوسطة في بعض المناطق والغزيرة على مناطق أخرى، ونتج عنها جريان الكثير من الشعاب الجبلية وبعض الأودية الرئيسة، ولم تسفر عن وقوع أي أضرار أو خسائر في المزارع والبيوت والممتلكات.

وأهابت القيادة العامة لشرطة الفجيرة بالمواطنين والمقيمين، في بيان رسمي لها أمس، توخي الحذر على الطرق الرئيسة بالفجيرة، وعدم الخروج للأودية التي جرت إثر هطول الأمطار خوفاً على حياتهم من انحدار الأودية المفاجئ.

وكان الطقس قد شهد أمس تراجعاً في درجات الحرارة وانخفاضاً في نسبة الرطوبة، كما اختفت منذ الصباح الباكر أمس الشمس، وظهرت بكثافة السحب الركامية في سماء الفجيرة وكلباء وخورفكان ودبا الحصن، ومع تراجع درجات الحرارة ووجود رياح نشطة تساقطت الأمطار.

وقد وزعت جمعيات الصيادين في الفجيرة وكلباء وخورفكان ودبا والبدية ودبا الحصن تعميماً رسمياً يحظر على الصيادين الخروج للصيد لحين إشعار آخر، نتيجة هطول الأمطار، وعدم استقرار بحر عمان خلال الفترة الحالية.

وقال محمود الشرع رئيس جمعية الصيادين في الفجيرة: جميع الصيادين التزموا بقرار عدم الخروج للصيد أمس، ولا توجد أي خروقات لهذا القرار، لافتاً إلى أن الصيادين أصبح لديهم وعي كبير بمثل هذه الأمور، وأصبحوا أكثر استجابة وتلبية لما يصدر عن وزارة التغير المناخي والبيئة أو الجهات الأخرى ذات الصلة، من قرارات تصب أساساً في مصلحتهم أولاً وأخيراً.

ومن جانبه، أكد إبراهيم يوسف، رئيس جمعية الصيادين في كلباء، عدم خروج الصيادين في كلباء وخور كلباء للصيد امتثالاً لقرار الحظر، ويبلغ عدد الصيادين العاملين في كلباء 330 صياداً، موزعين على ميناءي الصيد بكلباء وخوركلباء، والجميع ملتزم وإن كانت الأسواق ستتأثر بشكل واضح.

وقال سليمان الخديم، رئيس جمعية الصيادين في دبا الفجيرة: صيادونا في دبا امتثلوا لقرار منع الصيد، حيث امتنع 232 صياداً في دبا ورول دبا وضدنا ورول ضدنا عن الخروج للبحر بسبب الأحوال الجوية الخاصة، ولم تقع أي خروقات للقرار.

ومن جانبه، قال حمدان سليمان راشد المرشدي، رئيس جمعية البدية لصيادي الأسماك: ما يزيد على 75 صياداً توقفوا أمس عن الخروج للبحر، تنفيذاً لقرار الجهات المعنية، ويشهد سوق السمك بالبدية تراجعاً في المعروض من الأسماك.

وهطلت على المنطقة الوسطى منذ الصباح الباكر أمطار الخير والبركة وغطت أرجاء المنطقة وتراوحت بين المتوسطة والغزيرة مصحوبه برعد وبرق ورياح معتدلة السرعة وانخفاض في درجات الحرارة بصورة واضحة، فيما يسود البلاد طقس غير مستقر، غائم جزئياً بوجه عام وغائم ومغبر أحياناً.