«الوطني للإعلام» يوقف تداول الصحف والمجلات والمنشورات الورقية مؤقتاً

أبوظبي (وام) قرر «المجلس الوطني للإعلام» وقف تداول الصحف والمجلات و«المنشورات التسويقية» الورقية مؤقتاً اعتباراً من يوم الـ24 من مارس الجاري وحتى إشعار آخر.. ويستثنى من ذلك توزيعها للمشتركين وفي منافذ البيع الكبرى في مراكز التسوق، مع التأكيد على مراعاة الاشتراطات الصحية والسلامة المعتمدة من الجهات المختصة، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وتضمن القرار منع تداول الصحف والمجلات والمنشورات الورقية، بما فيها التسويقية، في التجمعات السكنية والمطاعم والفنادق والعيادات والمراكز الصحية وقاعات الانتظار في مراكز الخدمات الحكومية والخاصة وغيرها من الأماكن التي تجعلها متداولة بشكل جماعي، ويستثنى من قرار المنع النشرات التوعوية المعتمدة من الجهات الصحية.

يأتي قرار المجلس انسجاماً مع التدابير الاحترازية بمواجهة فيروس كورونا جراء التداول اليومي للمطبوعات، الأمر الذي قد يسهم في انتقال العدوى نتيجة ملامسة أعداد كبيرة من الأشخاص للصحف والمجلات والمنشورات.

وأكد «المجلس الوطني للإعلام» أن الصحف اليومية وبما تمتلكه من بنية تحتية رقمية متطورة، ستواصل دورها المحوري في نشر الأخبار والقضايا الوطنية، والمساهمة الفاعلة في جهود التوعية والتثقيف للوقاية من فيروس كورونا المستجد عبر منصاتها المختلفة.

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