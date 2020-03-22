«الخارجية»: إطلاق «تواجدي للمقيمين»

أبوظبي (وام) استحدثت وزارة الخارجية والتعاون الدولي خدمة جديدة على موقع الوزارة بعنوان «تواجدي للمقيمين» وهي خدمة مخصصة للمقيمين الذين لديهم إقامات سارية والموجودين خارج الدولة، وتهدف الخدمة إلى تسهيل عودتهم إلى دولة الإمارات بأمان وسلامة في الحالات الطارئة. ودعت الوزارة إلى التسجيل في هذه الخدمة عبر الصفحة المخصصة في موقع وزارة الخارجية والتعاون الدولي www.mofaic.gov.ae والتي تمكن من سهولة تواصل الوزارة مع المسجلين في الخدمة، ويمكن الدخول على الخدمة في الصفحة الرئيسة لموقع الوزارة الإلكتروني ضمن خدمات الأفراد بعنوان «تواجدي للمقيمين».

يأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات ووزارة الخارجية والتعاون الدولي على صحة وسلامة المقيمين على أرضها، وتسهيل عودتهم إلى أرض الوطن في الحالات الطارئة.

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