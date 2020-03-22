الامارات | حملة لتعقيم وتطهير طرق وشوارع دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لتعقيم وتطهير طرق وشوارع دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت بلدية دبي حملة موسعة لتعقيم وتطهير كل طرق وشوارع الإمارة، ضمن الخطة الشاملة التي تستهدف المرافق والأماكن العامة بإمارة دبي، باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات، ووفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الشأن، في إطار تعزيز الجهود الوقائية الرامية لتأمين صحة وسلامة المجتمع، وضمان أعلى مستويات الحماية لجميع أفراده.

وأكد مدير عام البلدية، المهندس داوود الهاجري، حرص بلدية دبي على توفير بيئة صحية وآمنة بكل الأوقات، واستنفار كل الموارد والإمكانات لمواجهة المواقف الاستثنائية، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية في إمارة دبي.

وتستمر الحملة، التي أطلقتها بلدية دبي حتى نهاية الشهر الجاري، بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات وشرطة دبي والدفاع المدني، إضافة إلى عدد من الجهات الحكومية المعنية في الإمارة، حيث بدأت الحملة أعمالها، أول من أمس، بتطهير شوارع الرقة، ونايف، والمرقبات، وبني ياس، والخور، والرشيد، وأبوهيل، وآل مكتوم، والقدس، والنهدة، وبورسعيد، بحضور عدد من قيادات بلدية دبي، للوقوف على تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير وفق الخطط المقررة، وضمان تحقيق الحملة لأهدافها على الوجه الأكمل.

وتستخدم فرق العمل، المتخصصة بتعقيم وتطهير مرافق دبي العامة، أحدث المركبات والمعدات الخاصة بالرش والتطهير، منها أجهزة الرش المقطورة على السيارات، والتي تعمل على تفتيت سائل التطهير إلى جزيئات صغيرة.

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وتم، أمس، تطهير وتعقيم شوارع سوق ديرة، والوحيدة، وهور العنز، وهور العنز شرق، والدوحة، ودمشق، وبيروت، والقاهرة، والقدس، وأبوبكر الصديق، وتتواصل اليوم في شوارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأم سقيم، والحديقة، وشارع جميرا، والثاني من ديسمبر، والثنية، والصفا، والبدع، والمنارة، والوصل، وشوارع المركز التجاري، والمركز المالي، والمستقبل.

وتقوم فرق العمل، يوم غدٍ، بتعقيم شوارع بوليفارد الشيخ محمد بن راشد، والسعادة، وزعبيل الثاني، وعود ميثاء، والسطوة، وشارع الشيخ زايد، والخيل، أما يوم الثلاثاء المقبل فتتواصل حملة التطهير والتعقيم في شوارع منخول، والميناء، وخالد بن الوليد، وشارع الشيخ راشد، والرياض، والسيف، والغبيبة، والكويت، وأم هرير.

وتستمر أعمال الحملة يوم الأربعاء المقبل في شوارع عمان، والخرطوم، والجزائر، وتونس، وبغداد، وحلب، وبيروت، ودمشق، والدوحة، وتتواصل الخميس في شوارع الخوانيج، والرباط، والمطار، والورقاء، وطرابلس، وند الحمر، وطريق راس الخور، وشارع الورقاء الثانية والثالثة والرابعة، إضافة إلى شارع العمردي.

وتعمل فرق التعقيم، يوم الجمعة 27 مارس الجاري، على تطهير شوارع ورسان، والمنامة، وند أم الحصا، وشارع الميدان، والمدينة العالمية، ويوم السبت 28 مارس الجاري في شوارع المرابع، والأصايل، والبرشاء، وحصة، والخميلة، وشارع لطيفة بنت حمدان، والنسيم، والخيل الأول، والسهول، وتستمر يوم الأحد 29 مارس الجاري في شوارع معيصم، والقدرة، وطريق الفي، وشارع قرن السبخة، والياليس، وطريق إكسبو، وشارع مطار آل مكتوم، وتختتم حملة البلدية لتطهير وتعقيم مرافق دبي العامة يوم الإثنين 30 مارس الجاري في شوارع الإسطبلات، وسيح الدحل، وسيح السلم، وطريق الهباب.