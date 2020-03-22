الامارات | «ورشة حكومة دبي» تناقش آليات «العمل عن بُعد»

شكرا لقرائتكم خبر عن «ورشة حكومة دبي» تناقش آليات «العمل عن بُعد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناقشت «ورشة حكومة دبي» السبل المُثلى لتطبيق نظام «العمل عن بُعد»، في إطار التزامها المطلق بمطابقة الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي تتبعها الدولة لمواجهة فيروس «كوفيد-19» المستجد، والتزاماً بتنفيذ التوجيهات التي أصدرها المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

جاء ذلك خلال اجتماع فريق القيادة الذي عُقِدَ، أخيراً، برئاسة المدير التنفيذي لورشة حكومة دبي، فهد أحمد الرئيسي، لتحديد الآليات المطروحة لضمان القيام بالمهام الموكلة، ولضمان استمرارية الأعمال عن بعد.

وتخلّل الاجتماع استعراض كيفية وضع نظام «العمل عن بعد» موضع التنفيذ، بالاستفادة من المنظومة التقنية المتطورة لحكومة دبي، في خطوة من شأنها الحفاظ على سلامة الموظفين والمتعاملين على السواء، مع ضمان أعلى مستويات انسيابية العمل وكفاءة وجودة وتميّز الخدمات بما يتواءم وأهداف التحول الذكي.

وأكّد الرئيسي حرص الورشة الدائم على ضمان صحة وسلامة كوادرها البشرية، باعتبارها الثروة الأغلى، مجدّداً سعيها المستمر للعمل وفق سلسلة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتبعها الإمارات لمكافحة انتشار الفيروس محلياً وإقليمياً وعالمياً، والتضامن مع مختلف الدول المتضررة لتجاوز الأزمة العالمية، انطلاقاً من روح المسؤولية وثقافة العطاء المتجذرة في المجتمع الإماراتي. وأضاف: «يمثل نظام العمل عن بعد خياراً مثالياً في الوقت الحالي، لاسيّما في ظل البنية التحتية التكنولوجية المتقدمة في الإمارات». وأضاف: «انطلاقاً من واجبنا الوطني والإنساني الذي يُحتم علينا بذل الجهود الدؤوبة لوقف انتشار الفيروس، نؤكد التزامنا في ورشة حكومة دبي بكل الضوابط والقوانين الاحترازية».