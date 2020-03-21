«الأرصاد» يتوقع سقوط أمطار مصحوبة ببرق ورعد

توقع «المركز الوطني للأرصاد» أن يكون الطقس غداً غائماً مع سقوط أمطار يصاحبها برق ورعد أحياناً على مناطق متفرقة خلال النهار تنحسر ليلاً على المناطق الشمالية والشرقية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة مع نشاط السحب، تصبح شمالية غربية قوية السرعة على البحر في المساء والليل.

ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً إلى شديد الاضطراب أحياناً مع السحب، وفي بحر عمان يكون الموج مضطرباً.

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