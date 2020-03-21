مركز الفلك الدولي: لا يمكن رؤية هلال شعبان الثلاثاء المقبل

أكد "مركز الفلك الدولي" ومقره أبوظبي، اليوم أن معظم الدول ستتحرى هلال شهر شعبان يوم الثلاثاء المقبل، وأوضح أن الاقتران المركزي سيحدث في هذا اليوم في الساعة التاسعة صباحاً و28 دقيقة بتوقيت جرينتش ويومها لا يمكن رؤية الهلال من أي مكان في العالم الإسلامي باستخدام التلسكوب أو العين المجردة نظرا لبقائه فترة قصيرة في السماء بعد غروب الشمس مع وجود إمكانية لتصويره بتقنية التصوير الفلكي بصعوبة.

وقال المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي - في بيان - اليوم إن شهر رجب بدأ في معظم دول العالم الإسلامي يوم الثلاثاء 25 فبراير الماضي.

وأضاف أنه بشأن قيم الهلال يوم الثلاثاء المقبل في بعض المدن العربية والإسلامية فإن جاكرتا ستشهد الاقتران السطحي بعد غروب الشمس بعشر دقائق وبالتالي استحالة رؤية الهلال الجديد من إندونيسيا في ذلك اليوم وفي أبوظبي وعمّان والقدس يغيب القمر بعد 06 دقائق من غروب الشمس وفي الرياض والقاهرة يغيب القمر بعد 07 دقائق من غروب الشمس .. وفي مكة المكرمة سيغيب القمر بعد 09 دقائق من غروب الشمس و في الرباط يغيب القمر بعد 11 دقيقة من غروب الشمس".

وأكد أن رؤية الهلال يوم الثلاثاء المقبل من جميع المناطق السابقة غير ممكنة بالتلسكوب أو العين المجردة.. موضحاً أنه لمعرفة معاني هذه الأرقام تجدر الإشارة إلى أن أقل مكث لهلال تمت رؤيته بالعين المجردة كان 29 دقيقة، أما أقل عمر هلال تمت رؤيته بالعين المجردة فكان 15 ساعة و33 دقيقة.. ولا يكفي أن يزيد مكث الهلال وعمره عن هذه القيم لتمكن رؤيته إذ أن رؤية الهلال متعلقة بعوامل أخرى كبعده الزاوي عن الشمس وبعده عن الأفق لحظة رصده.

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وفي يوم الأربعاء فإن إمكانية رؤية الهلال بالعين المجردة ممكنة في جميع دول العالم الإسلامي وعليه من المتوقع أن يكون يوم الخميس 25 مارس أول أيام شهر شعبان في الدول التي تشترط رؤية الهلال بالعين المجردة أو التلسكوب.. في حين أنها ستكون يوم الأربعاء 24 مارس بالنسبة للدول التي تكتفي بوجود القمر بعد غروب الشمس ولا تشترط الرؤية المحلية أو بالنسبة للدول التي تقبل رؤية الهلال عن طريق تقنية التصوير الفلكي.

ونوه إلى أن مركز الفلك الدولي سيتحرى هلال شعبان يوم الثلاثاء المقبل من إحدى قمم الجبال المناسبة في دولة الإمارات بمشاركة ممثلين من بعض الجهات الرسمية ذات العلاقة.