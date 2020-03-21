الامارات | نقل مباشر لوقائع الإحاطة الإعلامية حول مستجدات فيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن نقل مباشر لوقائع الإحاطة الإعلامية حول مستجدات فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ننقل لكم الآن مباشرة وقائع فعاليات الإحاطة الإعلامية الثالثة للحكومة، للتعريف بآخر المستجدات المتعلقة بفيروس كوفيد 19 "كورونا"، بحضور المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي، د. فريدة الحوسني. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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