الامارات | مركز الفلك الدولي: لا يمكن رؤية هلال شعبان يوم الثلاثاء المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الفلك الدولي: لا يمكن رؤية هلال شعبان يوم الثلاثاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد " مركز الفلك الدولي " ومقره أبوظبي اليوم أن معظم الدول ستتحرى هلال شهر شعبان يوم الثلاثاء المقبل وأوضح أن الاقتران المركزي سيحدث في هذا اليوم في الساعة التاسعة صباحا و28 دقيقة بتوقيت غرينتش ويومها لا يمكن رؤية الهلال من أي مكان في العالم الإسلامي باستخدام التلسكوب أو العين المجردة نظرا لبقائه فترة قصيرة في السماء بعد غروب الشمس مع وجود إمكانية لتصويره بتقنية التصوير الفلكي بصعوبة.

و قال المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي - في بيان - اليوم إن شهر رجب بدأ في معظم دول العالم الإسلامي يوم الثلاثاء 25 فبراير الماضي.

وأضاف أنه بشأن قيم الهلال يوم الثلاثاء القادم في بعض المدن العربية والإسلامية فإن جاكرتا ستشهد الاقتران السطحي بعد غروب الشمس بعشر دقائق وبالتالي استحالة رؤية الهلال الجديد من إندونيسيا في ذلك اليوم وفي أبو ظبي وعمّان والقدس يغيب القمر بعد 06 دقائق من غروب الشمس و في الرياض والقاهرة يغيب القمر بعد 07 دقائق من غروب الشمس .. وفي مكة المكرمة سيغيب القمر بعد 09 دقائق من غروب الشمس و في الرباط يغيب القمر بعد 11 دقيقة من غروب الشمس"

Advertisements

وأكد أن رؤية الهلال يوم الثلاثاء القادم من جميع المناطق السابقة غير ممكنة بالتلسكوب أو العين المجردة.. موضحا أنه لمعرفة معاني هذه الأرقام تجدر الإشارة إلى أن أقل مكث لهلال تمت رؤيته بالعين المجردة كان 29 دقيقة، أما أقل عمر هلال تمت رؤيته بالعين المجردة فكان 15 ساعة و33 دقيقة.. ولا يكفي أن يزيد مكث الهلال وعمره عن هذه القيم لتمكن رؤيته إذ أن رؤية الهلال متعلقة بعوامل أخرى كبعده الزاوي عن الشمس وبعده عن الأفق لحظة رصده.

وفي يوم الأربعاء فإن إمكانية رؤية الهلال بالعين المجردة ممكنة في جميع دول العالم الإسلامي وعليه من المتوقع أن يكون يوم الخميس 25 مارس أول أيام شهر شعبان في الدول التي تشترط رؤية الهلال بالعين المجردة أو التلسكوب.. في حين أنها ستكون يوم الأربعاء 24 مارس بالنسبة للدول التي تكتفي بوجود القمر بعد غروب الشمس و لا تشترط الرؤية المحلية أو بالنسبة للدول التي تقبل رؤية الهلال عن طريق تقنية التصوير الفلكي.

و نوه إلى أن مركز الفلك الدولي سيتحرى هلال شعبان يوم الثلاثاء القادم من إحدى قمم الجبال المناسبة في دولة الإمارات بمشاركة ممثلين من بعض الجهات الرسمية ذات العلاقة.