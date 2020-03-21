الامارات | محمد بن راشد لأمهات العالم: أنتن أغلى ما نملك في هذه الدنيا

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد لأمهات العالم: أنتن أغلى ما نملك في هذه الدنيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تهنئة إلى أمهات العالم بمناسبة عيد الأم جاء فيها: "في يوم الأم.. أحب أن أقول للجميع.. اهتموا بأمهاتكم.. حافظوا على صحتهن.. التزموا بالتعليمات الطبية معهن.. كونوا معهن في البيت.. واقضوا أوقاتاً جميلة.. اهتموا بهن لأنهن أغلى ما نملكه في هذه الدنيا.. كل عام وأمهاتنا بصحة وعافية وسعادة". Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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