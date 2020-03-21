طقس غائم وسقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة

تشهد الدولة تقلبات جوية حيث هطلت أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة، منذ مساء الجمعة، يصاحبها البرق والرعد أحياناً مع رياح قوية.

وعمّ الطقس الغائم الدولة، واستمرت الأمطار بالهطول في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.