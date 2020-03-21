الامارات | "النيابة العامة" توضح حقيقة فيديو "نفخ عامل في أكياس طعام"

شكرا لقرائتكم خبر عن "النيابة العامة" توضح حقيقة فيديو "نفخ عامل في أكياس طعام" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طالبت النيابة العامة في أبوظبي الجمهور بالتعامل بحذر مع أية معلومات أو صور أو فيديوهات تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأزمة العالمية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19"، وأن يتم أخذ المعلومات من الجهات المختصة فقط.

جاء ذلك بعد انتشار أحد الفيديوهات المتداولة حالياً على أنه مصور داخل الدولة، ويظهر خلاله عامل مطعم يقوم بالنفخ في كيس ثم يضع الطعام فيه. وأوضحت نيابة أبوظبي أنها قامت بناء على مسؤوليتها المجتمعية في حفظ الأمن الغذائي؛ بتعقب مصدر الفيديو الذي تبين أنه مصوّر في إحدى الدولة الآسيوية.

وناشدت نيابة أبوظبي أفراد المجتمع بالتعامل بمسؤولية مع كل ما يمكن أن يمس الأمن المجتمعي، مؤكدةً أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يتداول أو يعيد نشر أي مقطع فيديو أو تسجيل صوتي أو معلومات خاطئة يمكن أن تتسبب في إثارة الفزع داخل المجتمع.