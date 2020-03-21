الامارات | "بلدية دبي" تضع ضوابط لمرتادي الشواطئ العامة

شكرا لقرائتكم خبر عن "بلدية دبي" تضع ضوابط لمرتادي الشواطئ العامة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضعت بلدية دبي لافتات إرشادية، توعوية في الأماكن العامة، التي تشهد إقبالاً من قبل أفراد المجتمع، لحثهم على اتباع التدابير الصحية، اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا كوفيد 19.
وشملت المناطق التي نشرت البلدية فيها لافتاتها الإرشادية الشواطئ العامة، حثتهم خلالها على ضرورة ترك مسافة أمان لا تقل عن مترين بين الجميع، فضلاً عن تجنب التجمعات لأكثر من 10 أشخاص في مكان واحد، وذلك حفاظاً على سلامة وأمان الجميع.
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