الامارات | لماذا سمي فيروس "كورونا" بـ"كوفيد 19"

شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا سمي فيروس "كورونا" بـ"كوفيد 19" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق اسم كوفيد 19 "COVID-19" على فيروس "كورونا" الجديد الذي تعتبر منطقة ووهان الصينية مكان ظهوره، ومنها انتشر ليصل إلى الآلاف حول العالم، وفقاً لتقرير نشرته منظمة اليونيسف التابعة للأمم المتحدة.

وأضافت أن الاسم الإنجليزي للمرض مشتق كالتالي "CO" هما أول حرفين من كلمة كورونا "CORONA" أما حرفا الـ "VI" فهما اشتقاق لأول حرفين من كلمة فيروس "Virus" وحرف الـ "D" هو أول حرف من كلمة مرض بالإنجليزية " diseas"، وفقاً لتقرير نشرته منظمة اليونيسف التابعة للأمم المتحدة.

وأضاف التقرير أنه "أُطلق على هذا المرض سابقاً اسم 2019 novel coronavirus أو NCOV-19"، لافتة إلى أن فيروس "كوفيد-19" هو فيروس جديد يرتبط بعائلة الفيروسات نفسها التي ينتمي إليها الفيروس والذي يتسبب بمرض المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة "سارز" وبعض أنواع الزكام العادي.

وأشار إلى أن فيروس "كورونا" "ينتقل عبر الاتصال المباشر بالرذاذ التنفسي الصادر عن شخص مصاب والذي ينشأ عن السعال أو العطس، وملامسة الأسطح الملوثة بالفيروس. ويمكن لفيروس أن يعيش على الأسطح لساعات عدة، ولكن يمكن القضاء عليه بمسح الأسطح بالمطهرات البسيطة".