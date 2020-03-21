شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار على مناطق متفرقة في الدولة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هطلت أمطار تراوحت بين المتوسطة والخفيفة على مناطق عدة في الدولة.
ويستمر تأثر الدولة بحالة عدم الاستقرار الجوي ليكون الطقس غائماً بوجه عام، مع سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من الدولة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع أن تشهد الدولة تقلبات جوية خلال هذا الأسبوع نتيجة لتأثرها بامتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر يتزامن معه امتداد منخفض جوي علوي من الغرب، يعمل على تحرك تشكلات مختلفة من السحب من الغرب أغلبها عالية ومتوسطة يتخللها بعض السحب المنخفضة يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة على فترات وعلى مناطق متفرقة من الدولة مع فرصة للبرق والرعد.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | أمطار على مناطق متفرقة في الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.