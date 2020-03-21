الامارات | أمطار على مناطق متفرقة في الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار على مناطق متفرقة في الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هطلت أمطار تراوحت بين المتوسطة والخفيفة على مناطق عدة في الدولة.

ويستمر تأثر الدولة بحالة عدم الاستقرار الجوي ليكون الطقس غائماً بوجه عام، مع سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من الدولة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع أن تشهد الدولة تقلبات جوية خلال هذا الأسبوع نتيجة لتأثرها بامتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر يتزامن معه امتداد منخفض جوي علوي من الغرب، يعمل على تحرك تشكلات مختلفة من السحب من الغرب أغلبها عالية ومتوسطة يتخللها بعض السحب المنخفضة يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة على فترات وعلى مناطق متفرقة من الدولة مع فرصة للبرق والرعد.