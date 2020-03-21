الامارات | تعرف إلى مواعيد بدء "التعلم عن بعد" يومياً

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى مواعيد بدء "التعلم عن بعد" يومياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبدأ وزارة التربية والتعليم غداً (الأحد)، تطبيق منظومة التعلم عن بعد، مستهدفة جميع طلبة مدارس الدولة، ومؤسسات التعليم العالي، ولمدة أسبوعين، وذلك تبعاً للقرار السابق الذي أعلنت عنه، والمتمثل في تقديم إجازة الربيع، وتعطيل الطلبة 4 أسابيع، يخصص فيهما الأسبوعين الأخيرين، لمواصلة التعليم من خلال منظومة التعلم عن بعد.

وبيّن الجدول الزمني المخصص للحصص الدراسية، للتعلم عن بعد، للمدارس الحكومية، الذي اعتمدت الوزارة أخيراً، أن عدد الحصص الدراسية، للحلقة الأولى 20 حصة أسبوعياً بواقع ثلاث ساعات يومية، وهناك ساعتان اختياريتان، صباحياً، تخصصان للأنشطة من الساعة التاسعة إلى 11 صباحاً، وتبدأ حصص المواد في الفترة المسائية من الساعة 4 – 7:25 مساء.

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كما يبلغ عدد الحصص الدراسية للحلقة الثانية 20 حصة أسبوعياً، بواقع أربع ساعات يومياً، وتبدأ الحصص من الساعة التاسعة صباحاً وحتى 12:45 ظهراً، وسيتم تخصيص ساعة مسائية (5:00 - 5:50) كمادة إثرائية قرائية وتدريبات متنوعة، فيما يبلغ عدد االساعات الدراسية للحلقة الثالثة، 30 ساعة أسبوعياً، بواقع ست ساعات يومياً، تتضمن فترتين، صباحية ومسائية، وتبدأ الحصص الصباحية من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى 1:25 ظهراً، أما الفترة المسائية فتبدأ الساعة الخامسة مساء وتستمر لغاية 7:05 مساء.

وأفادت الوزارة في تصريحات صحافية أنها أرسلت للمدارس الخاصة المطبقة لمنهج الوزارة والمدارس الخاصة التي تدرس المناهج الأجنبية الأخرى، خططاً استرشادية بشأن الساعات الدراسية في اليوم لـ"التعلم عن بعد"، والأمر متروك للمدارس لتطبيق خطة التعلم عن بعد وفق الجداول الزمنية المعتمدة لديها وما تراه مناسباً.

وأكدت الوزارةالانتهاء من الإجراءات كافة التي من شأنها تحقيق نواتج معرفية إيجابية من خلال تطبيق منظومة التعلم عن بعد، عقب التأكد من جاهزية المنظومة عبر إجراء تجربة لقياس فعالية مبادرة التعلم عن بعد الأسبوع الماضي، لضمان استخدام منصة التعلم الذكي) لجميع الطلبة، وجودة التطبيق للحلقات الدراسية، الأولى والثانية والتعليم الثانوي /الحلقة الثالثة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة شكلت ميزة مهمة بغرض تأهيل الطلبة، وضمان فاعلية استخدام النظام بكل يسر وسهولة، واستنادا إلى ذلك تم وضع خطة من قبل الإدارات المدرسية تتضمن إعداد برنامج تفاعلي بين المعلم والطالب لجميع الصفوف الدراسية ولجميع الطلبة.