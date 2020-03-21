الامارات | محمد بن زايد: نوجه تحية إجلال ووفاء إلى الأم الإماراتية وأمهات الشهداء ولكل الأمهات في العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: نوجه تحية إجلال ووفاء إلى الأم الإماراتية وأمهات الشهداء ولكل الأمهات في العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عبر حساب سموه الرسمي عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": في "يوم الأم "، نوجه تحية إجلال ووفاء إلى الأم الإماراتية وأمهات الشهداء..رمز الوطنية والعطاء ، ولكل الأمهات في العالم.. الأم كانت وستظل منبع القيم الأصيلة وصانعة الرجال ومربية الأجيال .. كل عام وكل أم بخير. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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