الامارات | "الفلك الدولي" يحدد موعد غُرة شهر شعبان في الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن "الفلك الدولي" يحدد موعد غُرة شهر شعبان في الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز الفلك الدولي، أن معظم الدول العربية والإسلامية، ستتحرى هلال شهر شعبان يوم الثلاثاء المقبل (24 مارس)، لكون شهر رجب بدأ في معظم دول العالم الإسلامي يوم الثلاثاء 25 فبراير الماضي، لافتاً إلى أن الاقتران المركزي سيحدث الثلاثاء المقبل الساعة التاسعة صباحاً و 28 دقيقة بتوقيت غرينتش.

وأكد مدير المركز، المهندس محمد شوكت عودة، المركز أنه لن يمكن رؤية الهلال من أي مكان في العالم الإسلامي باستخدام التلسكوب أو بالعين المجردة نظراً لبقائه فترة قصيرة في السماء بعد غروب الشمس، مع وجود إمكانية لتصويره بتقنية التصوير الفلكي بصعوبة.

ولفت عودة إلى أن عملية الاقتران السطحي ستبدأ الثلاثاء في جاكرتا بعد غروب الشمس بعشر دقائق، وبالتالي تستحيل رؤية الهلال الجديد من إندونيسيا في ذلك اليوم، بينما في أبو ظبي وعمّان والقدس، سيغيب القمر بعد 6 دقائق من غروب الشمس، وفي الرياض والقاهرة سيغيب القمر بعد 7 دقائق من غروب الشمس.

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وأوضح أنه في مكة المكرمة سيغيب القمر بعد 9 دقائق من غروب الشمس، بينما في الرباط يغيب القمر بعد 11 دقيقة من غروب الشمس، منوهاً إلى أن رؤية الهلال يوم الثلاثاء من جميع المناطق السابقة ستكون غير ممكنة بالتلسكوب أو بالعين المجردة.

وقال عودة: "أما يوم الأربعاء ، فإن إمكانية رؤية الهلال بالعين المجردة ستكون ممكنة في جميع دول العالم الإسلامي، وعليه من المتوقع أن يكون يوم الخميس المقبل (25 مارس) أول أيام شهر شعبان في الدول التي تشترط رؤية الهلال بالعين المجردة أو التلسكوب، في حين أن غرة هذا الشهر ستكون يوم الأربعاء (24 مارس) بالنسبة للدول التي تكتفي بوجود القمر بعد غروب الشمس، ولا تشترط الرؤية المحلية، أو بالنسبة للدول التي تقبل رؤية الهلال عن طريق تقنية التصوير الفلكي.

وأضاف: "سيقوم مركز الفلك الدولي بتحري هلال شعبان يوم الثلاثاء المقبل، من إحدى قمم الجبال المناسبة في الدولة، على أن يشارك في الرصد ممثلون من بعض الجهات الرسمية ذات العلاقة.