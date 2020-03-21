الامارات | تمديد تخفيض المخالفات المرورية في أبوظبي ‎

شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد تخفيض المخالفات المرورية في أبوظبي ‎ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت القيادة العامة لشرطة ⁧‫أبوظبي‬⁩ عن تمديد مهلة تخفيض قيمة المخالفات المرورية المرتكبة في الإمارة قبل تاريخ 22 ديسمبر 2019م بنسبة 50% لمدة ثلاثة شهور مقبلة تنتهي في 22 يونيو 2020، مع إلغاء عقوبة حجز المركبة والنقاط السوداء.

‏وسهلت شرطة ⁧‫#أبوظبي‬⁩ سبل الدفع على المتعاملين من خلال القنوات الرقمية مثل الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية. ويهدف التخفيض للحد من المخالفات المرورية وتحفيز أفراد المجتمع على الالتزام بالنظم والقوانين.