الامارات | تمديد تخفيض المخالفات المرورية في أبوظبي ‎

شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد تخفيض المخالفات المرورية في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي عن تمديد مهلة تخفيض قيمة المخالفات المرورية المرتكبة في الإمارة قبل تاريخ 22 ديسمبر 2019م بنسبة 50% لمدة ثلاثة شهور مقبلة تنتهي في 22 يونيو 2020، مع إلغاء عقوبة حجز المركبة والنقاط السوداء.
وسهلت شرطة #أبوظبي سبل الدفع على المتعاملين من خلال القنوات الرقمية مثل الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية. ويهدف التخفيض للحد من المخالفات المرورية وتحفيز أفراد المجتمع على الالتزام بالنظم والقوانين.
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