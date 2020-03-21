عبدالله آل حامد: خالص العرفان لـ«أم الإمارات»

أبوظبي (الاتحاد)

تقدم معالي عبد الله محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة أبوظبي، بخالص الشكر والعرفان، إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وقال:«في يوم الأم، يشرفني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان إلى أمي أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، أم الوطن بأسره بعطائك الذي لا ينضب وجهودك الكبيرة، وتفانيك لتمكين المرأة والارتقاء بمكانتها، لتكون شريكة لنا في التنمية والتطوير ورفعة وطننا الغالي.

وتابع:«يسعدني في هذه الرسالة أن أهنئ أمهات الشهداء، أمهاتنا جميعاً ورمز البذل والفخر وأقول لكنّ هنيئاً لكنّ الاعتزاز والفخر بأبطال ربيتموهن ولم يترددوا لحظة في بذل أرواحهم فداءً للوطن ومن أجل أن تبقى رايته عالية شامخة.

كما أضاف، وإلى أغلى ما أملك، إلى أمي الغالية، التي تقف كل كلمات الشكر حائرة أمام عظيم ما قدمت، لك يا أمي الفضل لما أنا عليه اليوم، دمت لي حباً ودمت لي فخراً أنتِ وطني وسندي الذي لا يلين.