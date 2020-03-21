تدابير لحماية 67 ألف عامل من «كورونا»

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

اتخذت القرى العمالية بأبوظبي مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وذلك للحفاظ على صحة أكثر من 67 ألف عامل في فروعها المنتشرة بأبوظبي ودبي، حيث يتم تطهير وتعقيم مختلف مناطق القرى والسكن العمالي وأماكن تناول الأطعمة والممرات وتوفير عشرات الكاميرات الحرارية للفحص، فضلاً عن الكشف على الموظفين في القرى والعمال بشكل يومي في أثناء الدخول.

وقامت «الاتحاد» بجولة ميدانية في القرية العمالية بالمصفح للتعرف على الإجراءات التي اتخذتها إدارة القرية التي تديرها شركة البركة، وفق التوجيهات التي أصدرتها الجهات المعنية بقطاع الصحة في الدولة.

وقال كريم زيدان المدير العام للقرى العمالية: «بدأت الإدارة بالفعل بشكل استباقي باتخاذ هذه الإجراءات منذ منتصف شهر فبراير الماضي كما تعمل على مدار الساعة من أجل حماية صحة العمال وسلامتهم، فضلاً عن حملة التوعية التي أطلقناها من أجل تعريف العمال بمخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، من منطلق أنه لا يجب التهاون في هذا الأمر».

وأوضح أنه لم يتم تسجيل أي إصابة بالفيروس بين العمال، وتم الكشف على حالتين لعاملين اثنين فقط خضعا للفحص الطبي الدقيق نظراً لشعورهما بأعراض، وأثبتت الفحوص نتائج سلبية، مؤكداً أن كل القرى العمالية تشتمل على عيادات مجهزة، وكذلك مستشفى لايف كير في المصفح، وتُقدم الاستشارات الطبية مجاناً في حال شعور أي عامل بارتفاع درجات الحرارة أو أية أعراض مشابهة.

وأضاف: «الهدف من الإجراءات هو عدم إصابة أي عامل في سكن المدن العمالية التابعة لنا، وذلك من خلال حلقات التوعية للعمال بمختلف لغاتهم، والتي يتم تنظيمها مرة أسبوعياً لجميع العمال وفحص درجات الحرارة لهم، وقيام المسؤولين في القرى العمالية بشكل يومي بالتنبيه على العمال بضرورة الحرص على غسل اليدين وتعقيمها واتباع الإرشادات الصحية والإبلاغ عن أي حالة يشتبه فيها أو تظهر عليها أعراض المرض».

وأشار إلى أن مسؤولية سلامة العمال مشتركة بين إدارة القرية وإدارات الشركات التي لديها عقود لتسكين العمال في القرى العمالية، لافتاً إلى أن الإدارة تقوم بحملات التعقيم لأي مكان يمكن أن يستخدمه العمال مثل غرف الطعام والممرات ومداخل صالات الطعام، حيث توجد كاميرات حرارية على المداخل كافة.

ولفت إلى أن الإدارة خصصت نحو 300 غرفة عزل صحي للعمال الذين يعودون من إجازات سنوية من خارج الدولة، وذلك بالاتفاق مع الشركات التي لديها عمال في القرى العمالية، حيث تبلغنا بالقادمين من الإجازات حتى يتم عزلهم لمدة أسبوعين، ويتم توصيل الوجبات إليهم من خلال أوعية معقمة حتى لا يختلطوا بالعمال الآخرين، وكذلك توصيل خدمات التنظيف وكي الملابس إلى غرف العزل، وكذلك وسائل الترفيه خلال فترة العزل.

ودعا زيدان الشركات إلى ضرورة تعريف العمالة لديهم بأهمية الإبلاغ في حال شعر أحدهم بارتفاع في درجة الحرارة.

وأوضح أن أحد أوجه التوعية شملت توزيع ما لا يقل عن 300 مطوية توعوية بلغات ثلاث هي العربية والإنجليزية والأورودو في مختلف المداخل المؤدية لغرف الإقامة للعمال وصالات الطعام وأماكن الترفيه لتعريفهم بالأعراض إن وجدت، وكذلك تعريفهم بالإجراءات الوقائية مثل استخدام معقم اليدين وغسلهما بالشكل الصحيح.

وأكد ترحيب إدارة القرية العمالية بالتعاون مع الشركات الأخرى التي تدير مدناً عمالية أخرى في الدولة للاستفادة من أفضل الممارسات فيما يخص الإجراءات الوقائية من انتقال العدوى بهذا الفيروس، تماشياً مع سياسة الدولة.

وبين زيدان أن أعداد العمال في فروع القرية العمالية يبلغ نحو 67 ألف عامل، حيث يسكن في القرية العمالية بالسعديات 11 ألف عامل، وفي القرية العمالية بالمصفح 21 ألف عامل، وقرية الراحة 23 ألف عامل، وأخيراً في دبي 12 ألف عامل.