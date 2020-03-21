10 ملايين درهم من «مجموعة الزرعوني» دعماً لجهود الدولة في مكافحة «كورونا»

دبي (وام)

أعلن رجل الأعمال الإماراتي عبدالرحيم الزرعوني، رئيس مجلس إدارة مجموعة الزرعوني، تخصيص مبلغ 10 ملايين درهم لدعم توفير المستلزمات الطبية التي قد تحتاج إليها المرافق الطبية والمراكز الصحية لدعم الجهود الكبيرة التي تقوم بها مختلف الأجهزة المعنية في الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، مؤكداً أن مشاركة جميع أبناء الإمارات في التصدي بقوة لكل المواقف الصعبة، واجب وطني لا يمكن إغفال القيام به على الوجه الأكمل، لتبقى دولتنا على الدوام رمزاً للأمن والأمان، وسعادة الناس وصحتهم.

ووجّه الزرعوني تحية إعزاز وتقدير لكل الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة، وبدعم وتعاون أفراد المجتمع كافة، منوهاً بالعمل الضخم الذي تضطلع به الجهات المعنية كافة، وفي مقدمتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وكذلك هيئة الصحة في دبي، وكل من له دور في تعزيز الاصطفاف الوطني في دولتنا لمواجهة هذا الخطر.

وأكد أن تجاوز الأوضاع الحالية ليس بالأمر الصعب إذا ما تحقق التعاون المأمول من مكونات المجتمع كافة، وما إذا أبدى الجميع إدراكاً واعياً لحجم المسؤولية الملقاة عليهم، وعلى المستويات كافة، إذ يظل الجميع مسؤولاً عن تحجيم هذا التحدي ومحاصرته وتخطيه بكل ثقة واطمئنان. وقال الزرعوني: «لا شك في أن دولة الإمارات تمتلك من القدرات الطبية والتجهيزات الأفضل من نوعها في العالم ما يمكنها من أن تكون على مستوى هذا التحدي، وما هو أكبر منه، ولكن هناك مسؤولية جماعية لا بد أن يشارك في تحملها أبناء الوطن، من أجل مضاعفة تلك القدرات والمساهمة في توفير كل ما يلزم لكي تظل دولة الإمارات النموذج والقدوة في ضمان أفضل نوعية حياة ممكنة لكل من يعيش على أرضها من مواطنين ومقيمين، وكذلك كل من يقصدها ضيفاً مكرماً. وأننا اليوم، نقف أمام اختبار وعلينا جميعاً أن نثبت للعالم أن الإمارات تعمل على قلب رجل واحد لحماية مجتمعها وسكانها من أي خطر يهدد صحتهم أو ينال من سلامتهم».

يأتي هذا في الوقت الذي تشدد فيه دولة الإمارات الإجراءات الوقائية المتخذة من أجل ضمان أعلى مستويات الحماية من الفيروس المنتشر حالياً في مواقع مختلفة من العالم، مع تبني التدابير الوقائية كافة، لاسيما في المنافذ الجوية والبحرية والبرية، ونشر الأطقم الطبية في تلك المنافذ، ومواصلة نشر التعليمات والإرشادات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع في ضوء توصيات منظمة الصحة العالمية، في حين تمثل المشاركة المجتمعية ركيزة أساسية في إنجاح جهود الوقاية، بما في ذلك تطبيق مبادئ التباعد الاجتماعي وتفادي التجمعات والاختلاط، والالتزام بالبقاء في البيت قدر الإمكان، وعدم مغادرته إلا لضرورة العمل أو للضرورة القصوى.