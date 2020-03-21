مستشفى الإمارات: منشآتنا جاهزة

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت مجموعة «مستشفى الإمارات» وضع جميع منشآتها ومراكزها الطبية ومختبراتها في خدمة المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات، تلبية لنداء الوطن، واستجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار حرص سموه على سلامة المواطنين والمقيمين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، انسجاماً مع الجهود الوطنية التي تقوم بها مؤسسات الدولة للحد من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» واحتواء تداعياته.

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