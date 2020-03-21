6 قوانين في التعلم عن بعد

دبي (الاتحاد)

حددت وزارة التربية والتعليم 6 قوانين رقمية على الطالب الالتزام بها عند استخدام وسائل التواصل الرقمي، أثناء تطبيق مبادرة «التعلم عن بعد» مؤكدة أهمية الالتزام بالمواطنة الرقمية وهي مجموعة من الضوابط والمعايير الرقمية التي تساعد على الاستخدام الأمثل للموارد الرقمية وتقويمها، والتي تساعد على التوجيه نحو المنافع والحماية من مخاطرها المحتملة من خلال التوعية المبكرة.

وتتمثل القوانين فى الوعي بعدم مشاركة المحتوى الرقمي الذي يحمل حقوق طبع ونشر مع الآخرين، وعدم الإشارة إلى مصدر المحتوى الرقمي عند الاستفادة منه، واحترام الآخرين على شبكة الإنترنت وعدم الإساءة إليهم أو التعدي على حقوقهم، بالإضافة الي زيادة الوعي بعدم تبادل المحتوى الرقمي المنافي للعادات والتقاليد، وعدم اختراق الأنظمة والحواسيب الخاصة بالأفراد أو المنظمات، وعدم استخدام برامج القرصنة أو سرقة هوية أشخاص آخرين.

وتحدث المستشار الدكتور إبراهيم الدبل الرئيس التنفيذي لبرنامج خليفة للتمكين، في جلسة عبر موقع إنستجرام لإدارة التدريب والتنمية المهنية، تحت عنوان «أولياء الأمور يصنعون الفرق» ودارت الجلسة حول محاور عدة أهمها الرعاية الأبوية وتوفير الوالدين لأبنائهم البيئة المنزلية الجيدة التي تدعم التعلم عن بعد والتي تتضمن أساليب التربية الإيجابية، وتنمية السلوك والقيم والأخلاق عبر التعليم عن بعد وأهمية التواصل ما بين أولياء الأمور والمعلمين للحصول على معلومات تتعلق بتحصيل الطفل، سلوكه، وأداءه في تجربة التعليم عن بعد من خلال التغذية الراجعة والاتصالات الهاتفية والرسائل والملاحظات.

وناقشت الجلسة التعلم في المنزل ودور أولياء الأمور في أداء الأنشطة التعليمية كالواجبات المدرسية الإلكترونية، والقراءة، والبحث، وعمل المشاريع والتجارب إلكترونياً.