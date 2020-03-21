حبس وإبعاد آسيوي زور تأشيرات لأقاربه

محمد صلاح (رأس الخيمة) قضت محكمة الجنايات في رأس الخيمة بحبس وإبعاد آسيوي زور تأشيرات عمل خاصة بأقاربه، بأن قام بالتعديل والتلاعب في صورها قبل إرسالها لهم، بعد أن تقاضى منهم مبالغ مالية.

وكان المجني عليهم قد دخلوا البلاد بتأشيرات وطالبوا المتهم بإنهاء إجراءات الإقامة الخاصة بهم قبل أن يكتشفوا أن التأشيرات التي دخلوا بها البلاد تأشيرات زيارة، فتقدموا ببلاغ ضد الجاني وقدموا ما يفيد تلقيهم صور تأشيرات إقامة وليست زيارة وأنهم فوجئوا فور دخولهم البلاد بحقيقة تأشيراتهم. وتبين من خلال التحقيقات أن الجاني قام بالتلاعب في صور التأشيرات باستخدام برامج كمبيوترية.

وفي قضية أخرى قضت المحكمة بحبس آسيوي ثلاثة أشهر لقيامه بتزوير عقد إيجار المسكن الخاص به وتمديده بطرق غير مشروعة.

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