علي البلوشي يشارك في «رد الجميل»

أبوظبي (الاتحاد) أعلن‎ المهندس علي عبد الحق عبدالله البلوشي، عضو مجلس إدارة الاتحاد لائتمان الصادرات، تقديم مساهمة بسيطة في إطار مبادرة رد الجميل عبارة عن 150 صندوقاً من المعقمات والمواد المطهرة والكمامات على مستوى مدينة العين. وقال: «إن التضامن بين أبناء المجتمع يعكس الالتزام بتوجيهات القيادة الرشيدة تجاه التفاعل مع المبادرات الوطنية لمواجهة فيروس كورونا».

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